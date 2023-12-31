«Никс» продлили контракт с Майлзом Макбрайдом на 3 года и 13 млн долларов

Майлз Макбрайд заключил новый контракт с «Нью-Йорком» – 3 года и 13 млн долларов.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Сделка вступит в силу в следующем сезоне и будет полностью гарантирована.

23-летний Макбрайд был выбран под 36-м пиком на драфте в 2021 году.

В первой игре «Никс» после обмена защитников Ар Джея Барретта и Иммануэля Куикли в «Торонто» на О Джи Ануноби и Прешесу Аиуву, Макбрайд сыграл рекордные для себя в сезоне 18 минут в матче с «Индианой» (126:140) и набрал 5 очков (2 из 3 с игры).