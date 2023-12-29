Микэл Бриджес признался, что ест в Chipotle каждый день на протяжении 10 лет

Форвард «Бруклина» Микэл Бриджес рассказал о своей любви к мексиканской кухне.

В интервью GQ игрок признался, что последние 10 лет каждый день ест в популярном мексиканском ресторане Chipotle.

«Chipotle. Я ем его каждый день примерно с 2013 года, то есть около десяти лет. До сих пор получаю большое удовольствие от него. Друзья и родственники смеются надо мной из-за этого. Но он слишком вкусный, чтобы отказаться от него хотя бы на день. Он никогда не разочаровывает», – сказал .