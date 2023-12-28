Диллон Брукс выбыл на неопределенный срок с травмой косой мышцы бедра

Теги травмы Хьюстон Име Удока НБА Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Хьюстона» Диллон Брукс травмировал косую мышцу бедра.

Главный тренер команды Име Удока, комментируя травму Брукса и сроки возвращения игрока в строй, заявил, что существует «широкий спектр возможных прогнозов».

Брукс получил травму в игре против «Индианы» (117:123) 26 декабря и не вышел на площадку в последнем матче против «Финикса» (113:129).

В нынешнем сезоне Брукс набирает 13,6 очка, 3,5 подбора и 1,7 передачи в среднем за встречу.

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2 комментария
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Потянул пока выпендривался?)
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