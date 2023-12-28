Алекс Родригес и Марк Лор купят контрольный пакет акций «Миннесоты»

Алекс Родригес и Марк Лор приобретут контрольный пакет акций «Тимбервулвс».

Легендарный бейсболист и его бизнес-партнер воспользуются своим правом на покупку контрольного пакета акций «Тимбервулвс» и «Линкс» у Глена Тэйлора уже сегодня. Крайний срок для того, чтобы воспользоваться опцией – 31 декабря.

В результате сделки Алекс Родригес и Марк Лор будут контролировать 80 процентов франшизы.

Два бизнесмена ранее приобрели 20 процентов акций клуба, позже выкупив еще 20 процентов. Они должны были до конца года сообщить многолетнему владельцу «Миннесоты» Глену Тэйлору о решении воспользоваться опцией и приобрести еще 40 процентов бизнеса.