Президент «Морнар Бара» арестован за контрабанду сигарет

Теги происшествия Адриатическая лига Морнар Бар Баскетбол

Джорджие Павичевич арестован по подозрению в создании преступной организации.

Бывший главный тренер и нынешний президент «Морнар Бара» Джорджие Павичевич арестован властями Черногории. Руководителю клуба Адриатической лиги и еще трем подозреваемым предъявлено обвинение в контрабанде сигарет.

«Четверо человек были арестованы по подозрению в совершении уголовного преступления, состоящего в создании преступной организации, подделке официальных документов и контрабанде посредством пособничества», – заявил государственный прокурор.

Вместе с Павичевичем были арестованы два сотрудника налогового и таможенного управления, а также бывший сотрудник компании Павичевича.

«Морнар Бар» на данный момент занимает последнее место в Адриатической лиге с 1 победой и 12 поражениями.

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