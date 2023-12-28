Президент «Морнар Бара» арестован за контрабанду сигарет

Джорджие Павичевич арестован по подозрению в создании преступной организации.

Бывший главный тренер и нынешний президент « » Джорджие Павичевич арестован властями Черногории. Руководителю клуба Адриатической лиги и еще трем подозреваемым предъявлено обвинение в контрабанде сигарет.

«Четверо человек были арестованы по подозрению в совершении уголовного преступления, состоящего в создании преступной организации, подделке официальных документов и контрабанде посредством пособничества», – заявил государственный прокурор.

Вместе с Павичевичем были арестованы два сотрудника налогового и таможенного управления, а также бывший сотрудник компании Павичевича.

«Морнар Бар» на данный момент занимает последнее место в лиге с 1 победой и 12 поражениями.