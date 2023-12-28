Майкл Мэлоун: «Сказал Аарону Гордону взять столько времени, сколько ему нужно. Мы семья, и пройдем через это вместе»
Майкл Мэлоун поддержал Аарона Гордона.
«Аарон держится. Самое главное, что я ему сказал, – возьми столько времени, сколько тебе нужно. Мы семья: победы, поражения, тяжелые времена, как сейчас у Аарона.
Нам нужно, чтобы он выздоровел и физически, и ментально. Пройти через такое – не то, после чего легко вернуться. Нужно восстановиться физически, но также нужно собраться и эмоционально», – сказал главный тренер «Денвера».
Вчера стало известно, что Гордона покусала собака. Ему наложили более 20 швов.