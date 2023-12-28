Кендрик Перкинс: «У меня больше шансов позавтракать с Бейонсе и Опрой Уинфри, чем у «Пистонс» завтра выиграть у «Селтикс»

Теги Бостон Кендрик Перкинс Детройт НБА Баскетбол

Кендрик Перкинс считает победу «Детройта» над «Бостоном» крайне маловероятной.

 «У меня больше шансов позавтракать с Бейонсе и Опрой Уинфри, чем у «Пистонс» завтра выиграть у «Селтикс», – заявил бывший игрок НБА в эфире First Take.

У «Детройта» 27 поражений подряд. Сегодня им предстоит на выезде встретиться с «Бостоном». В случае поражения они повторят антирекорд НБА, который установила «Филадельфия» (2014/15 и 2015/16), по количеству поражений кряду.

7 комментариев
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С такой рожой только с Лиззо позавтракаешь
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"с Бейонсе и Опрой" - то есть именно вместе? а если отдельно, например, с Бейонсе только, то шансы уже повышаются?)
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хэштеги важней сообщения ☝️
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Если Селтикс завтра проиграют, то ждём от Перка фото с Опрой и Бейонсе.
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Ну не загадывай. ЛАЛ то сумел проиграть таким же бездарям из Сан-Антонио, не дав Попу продолжить погоню за рекордом Пистонс.
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