Кендрик Перкинс: «У меня больше шансов позавтракать с Бейонсе и Опрой Уинфри, чем у «Пистонс» завтра выиграть у «Селтикс»
Кендрик Перкинс считает победу «Детройта» над «Бостоном» крайне маловероятной.
«У меня больше шансов позавтракать с Бейонсе и Опрой Уинфри, чем у «Пистонс» завтра выиграть у «Селтикс», – заявил бывший игрок НБА в эфире First Take.
У «Детройта» 27 поражений подряд. Сегодня им предстоит на выезде встретиться с «Бостоном». В случае поражения они повторят антирекорд НБА, который установила «Филадельфия» (2014/15 и 2015/16), по количеству поражений кряду.