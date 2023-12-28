Кендрик Перкинс: «У меня больше шансов позавтракать с Бейонсе и Опрой Уинфри, чем у «Пистонс» завтра выиграть у «Селтикс»

Кендрик Перкинс считает победу «Детройта» над «Бостоном» крайне маловероятной.

«У меня больше шансов позавтракать с Бейонсе и Опрой Уинфри, чем у «Пистонс» завтра выиграть у «Селтикс», – заявил бывший игрок в эфире First Take.

У « » 27 поражений подряд. Сегодня им предстоит на выезде встретиться с « ». В случае поражения они повторят антирекорд НБА, который установила «Филадельфия» (2014/15 и 2015/16), по количеству поражений кряду.