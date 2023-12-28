«Кливленд» сделал рывок 15:0 в концовке и в гостях одолел «Даллас»

«Кавальерс» отыграли 9-очковое отставание в концовке и победили «Маверикс».

За 5:30 до финальной сирены « » уступал « » со счетом 96:105. С попадания Карис Леверта начался камбек, и через четыре минуты гости были впереди уже «+6» – 111:105.

Однако у «Мавс» был шанс на спасение встречи. Лука Дончич 3-очковым попаданием за 18 секунд до конца сократил разницу до 3 очков, а после вынужденного нарушения правил Джордж Ньянг смазал оба броска с линии штрафных. В финальном владении Дончич попал под двойную опеку и не знал, как распорядиться мячом. Словенец отдал передачу Сету Карри, но тот, бросая на равенство под сирену, был заблокирован Максом Струсом – 113:110 «Кавальерс».