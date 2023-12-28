Джарретт Аллен стал первым игроком в истории «Кливленда» с 20+ очками, 20+ подборами и 5+ передачами в матче

Джарретт Аллен установил рекорд в матче с «Далласом».

отметился 24 очками, 23 подборами, 6 передачами и двумя перехватами. За 35 минут на паркете центровой реализовал 9 из 17 с игры и 6 из 6 с линии штрафных.

Как информирует StatMamba, Аллен стал первым игроком в истории «Кавальерс» с 20 и более очками, 20 подборами и 5 передачами в матче.

После поражения «Никс» « » поднялся в плей-офф Востока с результатом 18-13.