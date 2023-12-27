Неманя Недович: «Уход Шабазза Напьера облегчит нам работу»

Неманя Недович прокомментировал уход Шабазза Напьера из «Црвены Звезды».

Сербский защитник считает, что возвращение американца в « » облегчит работу игрокам « »

«За десять лет своей карьеры я ни разу не видел, чтобы кто-то терпел и поддерживал кого-то другого так, как мы поддерживали . Я имею в виду не только клуб.

Мы тратили много энергии на это, вместо того, чтобы тратить ее на какие-то важные дела. И теперь, когда он ушел, я думаю, мы сможем сосредоточиться на том, что нам нужно, и это наверняка облегчит нам работу», — сказал .