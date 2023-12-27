Неманя Недович: «Уход Шабазза Напьера облегчит нам работу»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда Милан Адриатическая лига Неманя Недович Шабазз Напьер Баскетбол

Неманя Недович прокомментировал уход Шабазза Напьера из «Црвены Звезды».

Сербский защитник считает, что возвращение американца в «Милан» облегчит работу игрокам «Црвены Звезды»

«За десять лет своей карьеры я ни разу не видел, чтобы кто-то терпел и поддерживал кого-то другого так, как мы поддерживали Шабазза. Я имею в виду не только клуб.

Мы тратили много энергии на это, вместо того, чтобы тратить ее на какие-то важные дела. И теперь, когда он ушел, я думаю, мы сможем сосредоточиться на том, что нам нужно, и это наверняка облегчит нам работу», — сказал Недович.

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