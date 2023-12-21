Шабазз Напьер официально вернулся в «Милан».

«Милан» официально объявил о возвращении в команду американского разыгрывающего (32 года, 185 см).

Ранее сегодня « » объявила о расторжении соглашения с Напьером. В понедельник защитник сообщил о своем решении покинуть клуб главному тренеру Яннису Сферопулосу.

По информации СМИ, контракт Напьера с « » рассчитан на 6 месяцев.

Напьер в 11 матчах за «Црвену Звезду» в набирает в среднем 9,8 очка, 1,7 подбора, 2,3 передачи и 1,3 перехвата.