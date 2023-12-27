Деррик Джонс об игре Луки Дончича: «Никогда прежде не видел ничего подобного»

Теги Даллас НБА Лука Дончич Деррик Джонс Баскетбол

Деррик Джонс отдал должное одноклубнику по «Далласу» Луке Дончичу.

Форвард «Мэверикс» отметил, что словенцу удается быть главной опцией в атаке техасцев, но вместе с тем активно участвовать в розыгрыше и создавать ситуации для партнеров.

В рождественском матче с «Финиксом» Лука набрал 50 очков и 15 передач.

«Я еще не играл в одной команде с человеком, который набирал бы столько очков сам, при этом еще и задействовал партнеров, облегчал им жизнь на площадке. Это потрясающе. Невероятно.

Никогда прежде не видел ничего подобного», – признался Джонс.

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