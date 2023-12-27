Деррик Джонс об игре Луки Дончича: «Никогда прежде не видел ничего подобного»
Деррик Джонс отдал должное одноклубнику по «Далласу» Луке Дончичу.
Форвард «Мэверикс» отметил, что словенцу удается быть главной опцией в атаке техасцев, но вместе с тем активно участвовать в розыгрыше и создавать ситуации для партнеров.
В рождественском матче с «Финиксом» Лука набрал 50 очков и 15 передач.
«Я еще не играл в одной команде с человеком, который набирал бы столько очков сам, при этом еще и задействовал партнеров, облегчал им жизнь на площадке. Это потрясающе. Невероятно.
Никогда прежде не видел ничего подобного», – признался Джонс.