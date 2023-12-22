Восстановление Зака Лавина идет по графику. Защитник может вернуться уже в начале января

Зак Лавин делает успехи в восстановлении после травмы стопы.

Главный тренер « » Билли Донован сказал, что не испытывает никаких проблем, и возвращение баскетболиста запланировано на первые числа января.

Лавин пока не начинал выполнять упражнения, связанные с резкими или боковыми движениями.

Донован отметил, что Лавин в свое отсутствие «был лидером в раздевалке, помогая и поддерживая».

«Буллс» выиграли 8 из 11 встреч после того, как Лавин получил травму.