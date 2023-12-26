Шарунас Ясикявичюс о «Фенербахче»: «Делаем шаг назад и два шага вперед. Так и работаем»

Главный тренер «Фенербахче» рассказал о подходе к тренировочному процессу.

«Я взял команду в хорошей форме. Несмотря на серию поражений, они были едины и готовы к нововведениям. Не хотел сильно мешать им в первой игре. Не считал правильным менять то, что они уже умеют.

Стараюсь делать что-то маленькими шагами. Из-за нашего расписания у нас нет времени на длительные тренировки. Смотрим, что можно изменить. Делаем шаг назад и два шага вперед. Так и работаем», – сказал Ясикявичюс.