«Бостон» начал рождественский матч против «Лейкерс» с рывка 12:0
«Бостон» начал рождественский матч против «Лейкерс» с рывка 12:0.
По ходу первой четверти преимущество «Селтикс» достигало отметки 18 очков.
«Бостон» терял лидерство лишь в начале третьей четверти после данка Джарреда Вандербилта, но после рывка 7:0 снова повел в счете и в итоге довел игру до победы (126:115).
Это третья игра на Рождество между двумя легендарными клубами НБА. «Миннеаполис Лейкерс» выиграли в Бостоне в 1951 году, также клуб из Лос-Анджелеса победил в 2008 году.