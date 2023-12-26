«Бостон» начал рождественский матч против «Лейкерс» с рывка 12:0

Теги Бостон Лейкерс НБА Баскетбол - видео Джейлен Браун Джарред Вандербилт Баскетбол

«Бостон» начал рождественский матч против «Лейкерс» с рывка 12:0.

По ходу первой четверти преимущество «Селтикс» достигало отметки 18 очков. 

«Бостон» терял лидерство лишь в начале третьей четверти после данка Джарреда Вандербилта, но после рывка 7:0 снова повел в счете и в итоге довел игру до победы (126:115).

Это третья игра на Рождество между двумя легендарными клубами НБА. «Миннеаполис Лейкерс» выиграли в Бостоне в 1951 году, также клуб из Лос-Анджелеса победил в 2008 году.

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1 комментарий
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Поздравили с Рождеством))
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