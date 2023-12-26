«Бостон» начал рождественский матч против «Лейкерс» с рывка 12:0.

По ходу первой четверти преимущество «Селтикс» достигало отметки 18 очков.

«Бостон» терял лидерство лишь в начале третьей четверти после данка , но после рывка 7:0 снова повел в счете и в итоге довел игру до победы (126:115).

Это третья игра на Рождество между двумя легендарными клубами . «Миннеаполис Лейкерс» выиграли в в 1951 году, также клуб из Лос-Анджелеса победил в 2008 году.