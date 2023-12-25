Джоэл Эмбиид: «Вембаньяме нужно понять, кем он хочет быть – защитником, центровым или кем-то еще. Ты хочешь стать Дюрэнтом или хочешь стать мной?»

Теги Филадельфия Сан-Антонио НБА Кевин Дюрэнт Джоэл Эмбиид Виктор Вембаньяма Баскетбол

Джоэл Эмбиид дал совет Виктору Вембаньяме.

«Не пытаюсь быть слишком критичным. Очевидно, что он очень талантлив. Сейчас вокруг него столько шумихи, и он лишь пытается оправдать ожидания. Это то, что я вижу. А я смотрю много игр. Думаю, прежде всего, ему нужно понять, кем он хочет быть – защитником, центровым или кем-то еще. Дело даже не в позиции, а в том, кем он хочет стать. Ты хочешь стать Кей-Ди или ты хочешь стать мной?

Необязательно быть Дюрэнтом – я говорю скорее про образ игрока, когда ты хочешь совместить все. Сейчас мне кажется, что он играет как получится. И это не плохо. Потому что единственный способ стать лучше – это играть и учиться. Это единственный способ. Ты делаешь много ошибок и учишься на них», – поделился Эмбиид.

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Вембаньяма: я просто хочу играть, чего ты пристал
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