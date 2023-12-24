«Валенсия» подписала Джастина Андерсона на 45 дней

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Испании Валенсия Джастин Андерсон Баскетбол

Джастин Андерсон официально стал игроком «Валенсии».

Испанский клуб объявил о подписании 45-дневного контракта с американским легким форвардом. Если «Валенсия» будет довольна его выступлением, у нее будет возможность продлить соглашение до конца сезона.

Андерсон (30 лет, 196 см) призван помочь «Валенсии» на фоне сложной ситуации с травмированными. Из строя выбыли Семи Оджелей, Виктор Клавер и Джаред Харпер.

Экс-игрок НБА в нынешнем розыгрыше АСВ набирает 10,9 очка, 2,9 подбора и 1,9 передачи за игру.

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