Болельщикам «Црвены Звезды» запретили покупать билеты на гостевой матч с «Миланом»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда болельщики Милан Баскетбол

Купить билеты на матч «Милан» – «Црвена Звезда» смогут только жители Ломбардии.

Встреча состоится 11 января в Милане.

Таким образом, болельщики «Црвены Звезды», не смогут приобрести билеты, чтобы поддержать свою команду в выездном матче, сообщает Milano Today.

Об этом подробно рассказал префект провинции Ломбардия Клаудио Сгаралья.

«По многим причинам, в целях охраны общественного порядка и безопасности, мы приняли решение, которое вступает в силу немедленно, запретить продажу билетов болельщикам «Црвены Звезды» из Белграда и разрешить покупку билетов только жителям региона Ломбардия», – пояснил он.

Обеспокоенность провинции Ломбардия связана с конфликтом между болельщиками «Ромы» и «Црвены Звезды».

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