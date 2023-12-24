Болельщикам «Црвены Звезды» запретили покупать билеты на гостевой матч с «Миланом»

Купить билеты на матч «Милан» – «Црвена Звезда» смогут только жители Ломбардии.

Встреча состоится 11 января в .

Таким образом, болельщики «Црвены Звезды», не смогут приобрести билеты, чтобы поддержать свою команду в выездном матче, сообщает Milano Today.

Об этом подробно рассказал префект провинции Ломбардия Клаудио Сгаралья.

«По многим причинам, в целях охраны общественного порядка и безопасности, мы приняли решение, которое вступает в силу немедленно, запретить продажу билетов болельщикам «Црвены Звезды» из Белграда и разрешить покупку билетов только жителям региона Ломбардия», – пояснил он.

Обеспокоенность провинции Ломбардия связана с конфликтом между болельщиками «Ромы» и « ».