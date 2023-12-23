Милош Теодосич – самый ценный игрок 16-го раунда Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда Баскетбол - видео Милош Теодосич Баскетбол

Милош Теодосич признан самым ценным игроком 16-го раунда Евролиги.

Разыгрывающий «Црвены Звезды» в победном матче с «Маккаби» (98:92) набрал 27 очков и 14 передач, а также 2 подбора и 2 перехвата.

36-летний серб реализовал 8 из 12 с игры и 5 из 5 с линии. Его команда выиграла со счетом 98:92.

Показатель эффективности Милоша составил 40 баллов, это лучший результат в туре.

В нынешнем сезоне Евролиги экс-игрок ЦСКА набирает 11,9 очка, 2,4 подбора и 5,9 передачи в среднем за встречу.

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