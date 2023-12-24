Дарко Раякович – на вопрос о ротации «Торонто»: «У меня нет на скамейке Стефа Карри, которого я просто не пускаю на паркет»

Главный тренер « » после поражения от «Юты» (119:126) ответил на критику со стороны прессы о ротации игроков команды.

«Вопросы, которые должны нами задаваться: «Что?», «Как?», «Почему?», «Кто?». Хорошо, мы можем изменить ротацию. Что мы и делаем по ходу встречи. Дело не в том, что у меня сидит на скамейке, а я не пускаю его на паркет.

Мы пытаемся, ищем различные варианты. Хотим найти командную химию, прогресс есть. В первой половине же все нормально было. Куда все делось во второй? Вот это настоящий вопрос», – сказал .

«Рэпторс» (11-18) идут 12-ми на Востоке.