Виктор Вембаньяма получил травму на разминке, наступив на ногу подающего мячи работника

Теги травмы Даллас Сан-Антонио Грегг Попович Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма пропустил игру против «Далласа» из-за повреждения.

Центровой «Сан-Антонио» подвернул голеностоп перед игрой, случайно наступив на ногу подающего мячи сотрудника.

Главный тренер Грегг Попович признался, что это первый случай в его карьере, когда баскетболист получил травму на разминке: «Никогда такого не было. И если бы вы посмотрели на видео, вы бы все равно не поверили».

Отмечается, что «Сперс» «перестраховались», и Вембаньяма вышел бы на паркет, если бы это была игра плей-офф.

3 комментария
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Я пока это видео не посмотрел, не понял почему Витя не вышел. Надеюсь что ничего серьезного, но тот же голеностоп ,что в матче с Хьюстоном где он быстро встал. Надеюсь что скоро он вернется и будет играть.
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