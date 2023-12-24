Виктор Вембаньяма получил травму на разминке, наступив на ногу подающего мячи работника
Виктор Вембаньяма пропустил игру против «Далласа» из-за повреждения.
Центровой «Сан-Антонио» подвернул голеностоп перед игрой, случайно наступив на ногу подающего мячи сотрудника.
Главный тренер Грегг Попович признался, что это первый случай в его карьере, когда баскетболист получил травму на разминке: «Никогда такого не было. И если бы вы посмотрели на видео, вы бы все равно не поверили».
Отмечается, что «Сперс» «перестраховались», и Вембаньяма вышел бы на паркет, если бы это была игра плей-офф.