Виктор Вембаньяма получил травму на разминке, наступив на ногу подающего мячи работника

Виктор Вембаньяма пропустил игру против «Далласа» из-за повреждения.

Центровой « » подвернул голеностоп перед игрой, случайно наступив на ногу подающего мячи сотрудника.

Главный тренер признался, что это первый случай в его карьере, когда баскетболист получил травму на разминке: «Никогда такого не было. И если бы вы посмотрели на видео, вы бы все равно не поверили».

Отмечается, что «Сперс» «перестраховались», и вышел бы на паркет, если бы это была игра плей-офф.