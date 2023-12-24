«Лейкерс» перевели Расселла на скамейку: «Решили сделать ставку на оборону». «Озерники» в гостях победили «Оклахому»
«Лейкерс» сделали перестановку в стартовом составе.
«Лейкерс» в субботу в гостях справились с «Оклахомой» (129:120) и прервали серию из четырех поражений.
«Озерники» перевели разыгрывающего Д’Анджело Расселла на скамейку запасных, в старте вышел форвард Джарред Вандербилт.
Главный тренер Дарвин Хэм объяснил перестановку защитными соображениями: «Мы решили сделать ставку на оборону. А когда ты отлично играешь в защите, то и нападению становится немного легче. Решили выйти габаритной пятеркой».
Вандербилт набрал два очка, сделал шесть подборов, один перехват и один блок-шот за 24 минуты, а Расселл набрал 15 очков, один подбор и три передачи за 17 минут.