«Лейкерс» перевели Расселла на скамейку: «Решили сделать ставку на оборону». «Озерники» в гостях победили «Оклахому»

«Лейкерс» сделали перестановку в стартовом составе.

« » в субботу в гостях справились с «Оклахомой» (129:120) и прервали серию из четырех поражений.

«Озерники» перевели разыгрывающего Д’Анджело Расселла на скамейку запасных, в старте вышел форвард .

Главный тренер объяснил перестановку защитными соображениями: «Мы решили сделать ставку на оборону. А когда ты отлично играешь в защите, то и нападению становится немного легче. Решили выйти габаритной пятеркой».

Вандербилт набрал два очка, сделал шесть подборов, один перехват и один блок-шот за 24 минуты, а Расселл набрал 15 очков, один подбор и три передачи за 17 минут.