Баскетболистки «Бурсы» провели матч Еврокубка впятером из-за проблем с визами

Теги происшествия Еврокубок жен Баскетбол

Женской «Бурсе» пришлось провести матч Еврокубка против «Лондона» впятером.

Команда смогла привезти в Лондон только пять баскетболисток из-за проблем с визами. Технический персонал также почти полностью отсутствовал.

Инцидент произошел 21 декабря. «Бурса» потерпела разгромное поражение со счетом 63:122.

Клуб заявил, что вовремя подал заявления в британское консульство в Стамбуле, но не получил визы. «Зелено-белые» обращались за помощью к Федерациям баскетбола обеих стран, а также в посольство Великобритании в Турции.

Президент «Бурсы» Берк Аладаг заявил, что клубу грозил штраф в 40 000 евро и пожизненный запрет на выступления в турнире, если бы они не приняли участие в матче.

Одной из баскетболисток пришлось выйти на площадку, несмотря на травму.

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1 комментарий
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европка в своём репертуаре. больные люди
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