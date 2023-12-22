Кейд Каннингем о 2-26 у «Детройта»: «Мы не настолько плохи»

Теги Детройт НБА Кейд Каннингем Баскетбол

Разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем отреагировал на очередное поражение команды.

«Пистонс» в четверг уступили дома «Юте» со счетом 111:119. Поражение стало 25-м подряд (результат по сезону 2-26), команда остановилась в шаге от повторения антирекорда НБА.

«Мы не настолько плохи, не на 2-26. Быть такого не может.

Верю, что мы можем это исправить. Мы можем играть намного лучше», – считает Каннингем.

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4 комментария
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Нет, Кейд. Вы настолько плохи, что не смогли победить Юту, которая играла б2б после сложного поражения Кавс; которая играла без Маркканена, Кларксона, Хортон-Такера, Кейонте Джорджа, Юртсевена. Да фактически Юта играла резервом! И закончила игру с процентом 45,7 с игры. Троит же отдыхали 2 дня..

Как можно говорить, что вы не так плохи, после такого матча?
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+19
значит настолько
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подожди. Вы должны побить рекорд !!! Эти "легендарные" Пистонс должны войти в историю.
Но есть нюанс
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"Мы можем ещё хуже" - дополнил разворачивающий.
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