Кейд Каннингем о 2-26 у «Детройта»: «Мы не настолько плохи»

Разыгрывающий « » отреагировал на очередное поражение команды.

«Пистонс» в четверг уступили дома «Юте» со счетом 111:119. Поражение стало 25-м подряд (результат по сезону 2-26), команда остановилась в шаге от повторения антирекорда .

«Мы не настолько плохи, не на 2-26. Быть такого не может.

Верю, что мы можем это исправить. Мы можем играть намного лучше», – считает Каннингем.