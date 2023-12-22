Кейд Каннингем о 2-26 у «Детройта»: «Мы не настолько плохи»
Разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем отреагировал на очередное поражение команды.
«Пистонс» в четверг уступили дома «Юте» со счетом 111:119. Поражение стало 25-м подряд (результат по сезону 2-26), команда остановилась в шаге от повторения антирекорда НБА.
«Мы не настолько плохи, не на 2-26. Быть такого не может.
Верю, что мы можем это исправить. Мы можем играть намного лучше», – считает Каннингем.
Как можно говорить, что вы не так плохи, после такого матча?
Но есть нюанс