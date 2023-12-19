Разыгрывающий « » Кейд Каннингмен в матче с «Атлантой» (124:130) набрал рекордные в карьере 43 очка.

«Пистонс» потерпели 24-е поражение подряд и находятся в двух проигранных встречах от повторения антирекорда .

«Я хочу выиграть матч, мы все хотим. У нас молодая команда. Нам нужны такие моменты, чтобы учиться и становиться лучше», – отметил Каннингем.

За 44 минуты Кейд реализовал 16 из 24 с игры. В его активе также 5 подборов, 7 передач и 3 перехвата.