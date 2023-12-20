Во время матча «Валенсия» – «Партизан» случился конфликт между сербскими болельщиками и полицейскими
Во время матча Евролиги «Валенсия» – «Партизан» имел место конфликт между сербскими болельщиками и испанскими полицейскими.
На игру в Испанию приехали около 400 поклонников «Партизана». Некоторые из них заняли чужие места на арене в Валенсии. Они не отреагировали на просьбы освободить эти места, в результате чего полиции пришлось применить силу.
После инцидента возле болельщиков «Партизана» постоянно находилось значительное количество сотрудников полиции. «Валенсия» опубликовала заявление по поводу случившегося.
«Валенсия» хочет извиниться перед своими болельщиками, особенно теми, кто был расположен недалеко от сектора 218, за события, спровоцированные болельщиками «Партизана». Они заняли чужие места и вели себе невежливо, провоцируя полицию. В результате некоторых поклонников нашего клуба пришлось переместить в другие места. Клуб будет работать над тем, чтобы подобная ситуация никогда больше не повторилась», – говорится в сообщении.