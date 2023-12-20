Во время матча «Валенсия» – «Партизан» случился конфликт между сербскими болельщиками и полицейскими

Во время матча «Валенсия» – « » имел место конфликт между сербскими болельщиками и испанскими полицейскими.

На игру в Испанию приехали около 400 поклонников «Партизана». Некоторые из них заняли чужие места на арене в Валенсии. Они не отреагировали на просьбы освободить эти места, в результате чего полиции пришлось применить силу.

После инцидента возле болельщиков «Партизана» постоянно находилось значительное количество сотрудников полиции. « » опубликовала заявление по поводу случившегося.

«Валенсия» хочет извиниться перед своими болельщиками, особенно теми, кто был расположен недалеко от сектора 218, за события, спровоцированные болельщиками «Партизана». Они заняли чужие места и вели себе невежливо, провоцируя полицию. В результате некоторых поклонников нашего клуба пришлось переместить в другие места. Клуб будет работать над тем, чтобы подобная ситуация никогда больше не повторилась», – говорится в сообщении.