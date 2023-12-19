«Быть в чем-то первыми – это здорово». Дарвин Хэм посмеялся над критикой за баннер в честь победы во внутрисезонном турнире
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм посмеялся над критикой, которую команда получила за решение повесить баннер в честь победы в первом внутрисезонном турнире НБА.
«Я считаю, что это здорово. Мы говорили об этом перед финальным матчем. Быть в чем-то первыми… Этот турнир никуда не денется. Я думаю, что он станет только лучше, когда они посмотрят, что прошло хорошо, а что следует изменить.
Одно я знаю точно: это было здорово для болельщиков. Этот турнир станет частью НБА, и это здорово. Так что быть первой командой, которая добилась в нем успеха, я считаю, это здорово. Этот кубок очень важен для этой команды и для этого клуба», – сказал Хэм.
А они этот баннер сразу повесили рядом с чемпионскими
Это титул? Титул. Первый в своем роде? Да. Так почему бы ни повесить баннер?!
Ну, подведу итог - мне идея понравилась, как и большинству, но вот это искусственное маркетинговое накачивание его статуса немного забавляет. Спешат чуваки