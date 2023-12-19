«Быть в чем-то первыми – это здорово». Дарвин Хэм посмеялся над критикой за баннер в честь победы во внутрисезонном турнире

Теги Лейкерс НБА Дарвин Хэм Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм посмеялся над критикой, которую команда получила за решение повесить баннер в честь победы в первом внутрисезонном турнире НБА.

«Я считаю, что это здорово. Мы говорили об этом перед финальным матчем. Быть в чем-то первыми… Этот турнир никуда не денется. Я думаю, что он станет только лучше, когда они посмотрят, что прошло хорошо, а что следует изменить.

Одно я знаю точно: это было здорово для  болельщиков. Этот турнир станет частью НБА, и это здорово. Так что быть первой командой, которая добилась в нем успеха, я считаю, это здорово. Этот кубок очень важен для этой команды и для этого клуба», – сказал Хэм.

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7 комментариев
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Ответ vzi
Да в чем проблема с этим баннером и турниром?! Это титул? Титул. Первый в своем роде? Да. Так почему бы ни повесить баннер?!
Потому что статус турнира ещё не понятен. Это как "Спартак", праздновавший победу в "Копа дель Соль", над чем все смеялись

А они этот баннер сразу повесили рядом с чемпионскими
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+5
Да в чем проблема с этим баннером и турниром?!
Это титул? Титул. Первый в своем роде? Да. Так почему бы ни повесить баннер?!
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-3
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Ответ Александр Митраков
Потому что статус турнира ещё не понятен. Это как "Спартак", праздновавший победу в "Копа дель Соль", над чем все смеялись А они этот баннер сразу повесили рядом с чемпионскими
Ну вы сравнили - товарищеский межсезонный турнир с официальным турниром лиги.
+1
-1
0
Ответ Александр Митраков
Потому что статус турнира ещё не понятен. Это как "Спартак", праздновавший победу в "Копа дель Соль", над чем все смеялись А они этот баннер сразу повесили рядом с чемпионскими
Все хотели победить, а вот смогли только Лейкерс ! Приуменьшать тоже этот турнир не стоит ! Все таки это не Копа Дель соль , а игры на выбывание в плей-офф состоящие из одной игры , и эксперимент удался это было круто 👍 ! Тевизионные рейтинги финала все говорят!
+3
-3
0
Ответ vzi
Да в чем проблема с этим баннером и турниром?! Это титул? Титул. Первый в своем роде? Да. Так почему бы ни повесить баннер?!
Потому что будь это Индиана или к напримеру Гсв, то никто бы и слова не сказал, но это Леброн и у всех знатно горит
+1
-1
0
Ответ Alex_83_Vladimirovich
Все хотели победить, а вот смогли только Лейкерс ! Приуменьшать тоже этот турнир не стоит ! Все таки это не Копа Дель соль , а игры на выбывание в плей-офф состоящие из одной игры , и эксперимент удался это было круто 👍 ! Тевизионные рейтинги финала все говорят!
Да нет, никто особо не против, но забавно, что финалисты турнира сразу после него выдали отрезок 2-7, где выиграли только у тонущих "Спёрс" и "Пистонс"

Ну, подведу итог - мне идея понравилась, как и большинству, но вот это искусственное маркетинговое накачивание его статуса немного забавляет. Спешат чуваки
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Ответ Мурзин Ринат
Потому что будь это Индиана или к напримеру Гсв, то никто бы и слова не сказал, но это Леброн и у всех знатно горит
Да не, кстати, в этом плане бугурт меньше, чем ожидалось. Например, многие заранее уже смирились с тем, что когда-нибудь турнир назовут кубком Леброна)
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