Аарон Гордон пропустит матч против «Бостона» из-за травмы
«Денвер» сыграет против «Бостона» без Аарона Гордона.
Форвард «Наггетс» пропустит встречу с «Селтикс» из-за растяжения связок левого голеностопного сустава.
В составе «Бостона» отсутствуют разыгрывающий Дрю Холидэй и центровой Кристапс Порзингис.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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