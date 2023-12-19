Энтони Дэвис о неудачном отрезке «Лейкерс»: «Весь декабрь команда провела в разъездах»

Теги Лейкерс Нью-Йорк НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис назвал причины поражения в матче с «Нью-Йорком» (109:114) и неудачного отрезка для команды в целом.

У «озерников» три поражения в последних четырех встречах.

«Нам сейчас непросто, потому что весь декабрь команда провела в разъездах. Мы не можем ничего поделать с этим. Таков уж график.

Нам остается лишь поддерживать себя в форме, заботиться о своих телах и ждать возвращения травмированных. Надеюсь, это случится в ближайшее время. Но все это определенно еще и вызов с ментальной точки зрения», – сказал Дэвис.

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12 комментариев
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У вас впереди Чикаго, Минни, Оклахома и Бостон. Декабрь ещё не закончился
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Свободу Энтони Дэвису!
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Бедные Лейкерс, только им в лиге приходится играть на выезде, какая несправедливость
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Ответ RayRay
1-3 могут отлететь )
Я бы даже сказал, что 0-4 чуть вероятнее, чем 1-3
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и поэтому Принс сегодня дал 3 из 13? он на руках что ли ходил все это время?
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Ну по существу да, как началась выездная серия в конце ноября, с учётом турнира сезонного еще, у лал 2-9 график, если брать домашние игры и выездные.
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Это называется "самолётные ноги". Мы сами недавно узнали это от одного гениального руководителя мирового, да что там - российского, спорта.
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Титул уже взяли, можно и расслабиться
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Ответ Александр Митраков
У вас впереди Чикаго, Минни, Оклахома и Бостон. Декабрь ещё не закончился
1-3 могут отлететь )
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Ответ Александр Митраков
У вас впереди Чикаго, Минни, Оклахома и Бостон. Декабрь ещё не закончился
Весёленький день рождения получится у Брона.
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Ответ Dmitry Trepov
и поэтому Принс сегодня дал 3 из 13? он на руках что ли ходил все это время?
Принс и нищий в одном флаконе. Самый короткий и печальный роман марка Твена.
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