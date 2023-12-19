Энтони Дэвис о неудачном отрезке «Лейкерс»: «Весь декабрь команда провела в разъездах»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис назвал причины поражения в матче с «Нью-Йорком» (109:114) и неудачного отрезка для команды в целом.
У «озерников» три поражения в последних четырех встречах.
«Нам сейчас непросто, потому что весь декабрь команда провела в разъездах. Мы не можем ничего поделать с этим. Таков уж график.
Нам остается лишь поддерживать себя в форме, заботиться о своих телах и ждать возвращения травмированных. Надеюсь, это случится в ближайшее время. Но все это определенно еще и вызов с ментальной точки зрения», – сказал Дэвис.