«Вашингтон» и Джастин Шэмпени подпишут 4-летний контракт на 10 млн долларов

«Вашингтон» подпишет 4-летний контракт с Джастином Шэмпени.

«Уизардс» и форвард Джастин Шэмпени (23 года, 198 см) завершают подписание нового четырехлетнего контракта на 10 миллионов долларов.

Шэмпени, с которым у «Уизардс» был подписан двусторонний контракт, проводит четвертый сезон в НБА , набирая 7,5 очка и 4,6 подбора в среднем за матч.

«Вашингтон » заплатят игроку 1,8 миллиона долларов за последние 6 недель сезона.