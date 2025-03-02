«Вашингтон» и Джастин Шэмпени подпишут 4-летний контракт на 10 млн долларов
«Вашингтон» подпишет 4-летний контракт с Джастином Шэмпени.
«Уизардс» и форвард Джастин Шэмпени (23 года, 198 см) завершают подписание нового четырехлетнего контракта на 10 миллионов долларов.
Шэмпени, с которым у «Уизардс» был подписан двусторонний контракт, проводит четвертый сезон в НБА, набирая 7,5 очка и 4,6 подбора в среднем за матч.
«Вашингтон» заплатят игроку 1,8 миллиона долларов за последние 6 недель сезона.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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