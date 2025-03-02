Виктор Ганиенко о победе «Уралмаша» над «Локо»: «Сказал игрокам, что от концовки регулярного чемпионата зависят их контракты»

Виктор Ганиенко рассказал, как мотивировал игроков в матче против «Локо».

«Накануне игры провел с командой собрание и сказал, что соперник по силам. И сказал еще, что от того, как проведем финишный этап регулярного сезона, зависит не только результат команды, но и их будущие контракты. То есть от того, как проведем последние 11 игр.

Премировать игроков за победу над «Локо» не собираетесь?

А там у нас за шестое место по итогам чемпионата одна премия предусматривается, за пятое — другая, за четвертое — еще выше. Есть бонусы. Если в плей‑офф выйдем на «Локомотив», то, считаю, они нам по силам будут.

В матче с чемпионом ЦСКА тоже ставите задачу непременно выиграть?

Нет, с ЦСКА будет просто проверка своих возможностей. И главное здесь обойтись без травм перед следующими матчами», — сказал президент «Уралмаша».

«Уралмаш » в субботу в домашнем матче Единой лиги ВТБ выиграл у «Локомот ива-Кубань» со счетом 81:79.