Майлза Бриджеса не пустили в Канаду на границе

Форварду « » отказали во въезде в Канаду на границе, сообщает Charlotte Observer.

Пока точная причина неизвестна, но судя по всему, это связано с обвинениями в домашнем насилии.

Любой человек, имеющий в своем уголовном прошлом судимость за тяжкое преступление, может быть признан «уголовно неприемлемым для Канады», согласно законодательству страны.

Сообщается, что «Хорнетс» в данный момент пытаются разобраться с этим вопросом в преддверии гостевой встречи с « »