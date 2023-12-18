Майлза Бриджеса не пустили в Канаду на границе

Теги Шарлотт Торонто НБА Майлз Бриджес Баскетбол

Форварду «Шарлотт» Майлзу Бриджесу отказали во въезде в Канаду на границе, сообщает Charlotte Observer.

Пока точная причина неизвестна, но судя по всему, это связано с обвинениями в домашнем насилии.

Любой человек, имеющий в своем уголовном прошлом судимость за тяжкое преступление, может быть признан «уголовно неприемлемым для Канады», согласно законодательству страны.

Сообщается, что «Хорнетс» в данный момент пытаются разобраться с этим вопросом в преддверии гостевой встречи с «Торонто»

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