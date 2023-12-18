Майлза Бриджеса не пустили в Канаду на границе
Форварду «Шарлотт» Майлзу Бриджесу отказали во въезде в Канаду на границе, сообщает Charlotte Observer.
Пока точная причина неизвестна, но судя по всему, это связано с обвинениями в домашнем насилии.
Любой человек, имеющий в своем уголовном прошлом судимость за тяжкое преступление, может быть признан «уголовно неприемлемым для Канады», согласно законодательству страны.
Сообщается, что «Хорнетс» в данный момент пытаются разобраться с этим вопросом в преддверии гостевой встречи с «Торонто»