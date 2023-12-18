Бывший игрок НБА и чемпион NCAA-1993 Эрик Монтросс умер от рака в возрасте 52 лет

Бывший игрок и чемпион NCAA в составе университета Северной Каролины Эрик Монтросс скончался в воскресенье после борьбы с раком, сообщила его семья.

Ему было 52 года. Рак у Монтросса был обнаружен в марте этого года.

Центровой был выбран « » под 9-м номером на драфте 1994 года. Монтросс набирал в среднем 10 очков и 7,3 подбора в первых 78 матчах карьеры и попал в символическую сборную новичков.

«Селтикс» в июне 1996 года обменяли его в «Даллас» на два пика первого раунда, под которыми позднее взяли Антуана Уокера и Рона Мерсера.

После этого Монтросс сменил 5 команд и завершил карьеру в возрасте 30 лет в майке «Торонто».