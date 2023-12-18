Руководители команд НБА считают, что Ник Клэкстон летом подпишет новый контракт с зарплатой 20-25 млн долларов за сезон
Центровой «Бруклина» Ник Клэкстон, который станет свободным агентом следующим летом, намерен продолжить свое выступление за организацию.
«Место, где меня ценят. Я хочу остаться здесь. Надеюсь, с «Бруклином» все сложится. Мне здесь нравится», – рассказал Клэкстон журналисту Майклу Скотто.
HoopsHype опросил руководителей команд НБА. Двое считают, что центровой получит контракт с 27 млн долларов за сезон, четверо оценили Клэкстона в районе 20-25 млн долларов, еще двое – ровно 20 млн долларов.
Бигмэн за 27,2 минуты на паркете набирает в среднем 12,2 очка, 9,4 подбора и 2,3 блок-шота при 64,2% с игры.