Руководители команд НБА считают, что Ник Клэкстон летом подпишет новый контракт с зарплатой 20-25 млн долларов за сезон

Теги возможные переходы Бруклин НБА Ник Клэкстон Баскетбол

Центровой «Бруклина» Ник Клэкстон, который станет свободным агентом следующим летом, намерен продолжить свое выступление за организацию.

«Место, где меня ценят. Я хочу остаться здесь. Надеюсь, с «Бруклином» все сложится. Мне здесь нравится», – рассказал Клэкстон журналисту Майклу Скотто.

HoopsHype опросил руководителей команд НБА. Двое считают, что центровой получит контракт с 27 млн долларов за сезон, четверо оценили Клэкстона в районе 20-25 млн долларов, еще двое – ровно 20 млн долларов.

Бигмэн за 27,2 минуты на паркете набирает в среднем 12,2 очка, 9,4 подбора и 2,3 блок-шота при 64,2% с игры.

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