Руководители команд НБА считают, что Ник Клэкстон летом подпишет новый контракт с зарплатой 20-25 млн долларов за сезон

Центровой « » , который станет свободным агентом следующим летом, намерен продолжить свое выступление за организацию.

«Место, где меня ценят. Я хочу остаться здесь. Надеюсь, с «Бруклином» все сложится. Мне здесь нравится», – рассказал Клэкстон журналисту Майклу Скотто.

HoopsHype опросил руководителей команд . Двое считают, что центровой получит контракт с 27 млн долларов за сезон, четверо оценили Клэкстона в районе 20-25 млн долларов, еще двое – ровно 20 млн долларов.

Бигмэн за 27,2 минуты на паркете набирает в среднем 12,2 очка, 9,4 подбора и 2,3 блок-шота при 64,2% с игры.