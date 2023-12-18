Демаркус Казинс подписал контракт с тайваньским клубом. Дебют может состояться 20 января

Теги переходы НБА Демаркус Казинс Баскетбол

Центровой Демаркус Казинс (33 года, 208 см) стал игроком клуба тайваньской лиги T1 «Тайвань Бир Леопардс».

Дебют известного баскетболиста в составе новой команды может состояться 20 января

В апреле этого года Казинс подписывал краткосрочный контракт с Пуэрто-Рико, где выступал за «Гуайнабо Метс». Центровой набирал в среднем по 20,4 очка, 11,0 подбора и 4,5 передачи за игру.

Последний опыт Казинса в НБА был в составе «Денвера» в сезоне-21/22. Средние показатели в 31 матче составили 9,0 очка и 5,5 подбора.

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5 комментариев
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Своего друга Волла пусть тоже подтянет
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Казинсу 33 ? я думал под 40 уже . так давно играет)
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Ответ saner-s88
Своего друга Волла пусть тоже подтянет
Он играющий владелец в австралии)) Наоборот может Буги подтянуть
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А когда то не взял от НОП 2 по 20. В итоге за всю оставшуюся карьеру столько не заработал
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Тайвань Бир Леопардс - пивные леопарды? ну это ок название
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