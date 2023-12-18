Центровой Демаркус Казинс (33 года, 208 см) стал игроком клуба тайваньской лиги T1 «Тайвань Бир Леопардс».

Дебют известного баскетболиста в составе новой команды может состояться 20 января

В апреле этого года Казинс подписывал краткосрочный контракт с Пуэрто-Рико, где выступал за «Гуайнабо Метс». Центровой набирал в среднем по 20,4 очка, 11,0 подбора и 4,5 передачи за игру.

Последний опыт Казинса в был в составе «Денвера» в сезоне-21/22. Средние показатели в 31 матче составили 9,0 очка и 5,5 подбора.