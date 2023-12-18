Девин Букер: «Никс» приехали в Финикс и надрали нам задницы, «Уизардс» были на пути к этому»

Звездный защитник « » считает, что команда не имеет права играть так, как делала это в двух последних домашних матчах против « » (122:139) и « » (108:112).

«Нам не хватает коммуникации, это необходимо исправить.

Важно защищать домашнюю площадку, но мы позволили «Никс» приехать сюда и надрать нам задницы. Сегодня с «Уизардс» после первых двух четвертей все развивалось по схожему сценарию, они были на пути к этому. Нужно показывать хорошую игру на постоянной основе», – заявил Букер.