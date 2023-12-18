Девин Букер: «Никс» приехали в Финикс и надрали нам задницы, «Уизардс» были на пути к этому»
Звездный защитник «Финикса» Девин Букер считает, что команда не имеет права играть так, как делала это в двух последних домашних матчах против «Нью-Йорка» (122:139) и «Вашингтона» (108:112).
«Нам не хватает коммуникации, это необходимо исправить.
Важно защищать домашнюю площадку, но мы позволили «Никс» приехать сюда и надрать нам задницы. Сегодня с «Уизардс» после первых двух четвертей все развивалось по схожему сценарию, они были на пути к этому. Нужно показывать хорошую игру на постоянной основе», – заявил Букер.