Остин Риверс о ситуации с мячом Янниса: «Кобе в прощальном туре раздавал майки. У меня в команде Крис Пол и Блэйк Гриффин. Думаете, я надеялся, что джерси достанется мне?»

Бывший игрок НБА Остин Риверс в эфире своего подкаста Off Guard провел аналогию между конфликтом и «Индианы» по поводу игрового мяча и своим собственным опытом из первых сезонов в лиге.

«Пэйсерс» хотели отдать мяч новичку Оскару Тшибве, который набрал свое первое очко в НБА.

«Лучший матч в карьере 2-кратного MVP – мяч его. Оно просто так работает. Ничем не отличается от моей ситуации.

Прощальный тур, раздает свои майки, мы играем с « ». У меня в команде Крис Пол, Блэйк Гриффин. Думал ли я после той игры, что получу джерси от Кобе? Когда все в « » в очереди стояли. Или же я все-таки думал, что майка уйдет Крису?

У кого она сейчас? У Криса. «Но нет, это нечестно!» – мне так надо было реагировать? Так обстоят дела, и это нормально. Просто примите это как данное и двигайтесь дальше по жизни», – рассказал Риверс.