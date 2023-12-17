Остин Риверс о ситуации с мячом Янниса: «Кобе в прощальном туре раздавал майки. У меня в команде Крис Пол и Блэйк Гриффин. Думаете, я надеялся, что джерси достанется мне?»
Бывший игрок НБА Остин Риверс в эфире своего подкаста Off Guard провел аналогию между конфликтом Янниса Адетокумбо и «Индианы» по поводу игрового мяча и своим собственным опытом из первых сезонов в лиге.
«Пэйсерс» хотели отдать мяч новичку Оскару Тшибве, который набрал свое первое очко в НБА.
«Лучший матч в карьере 2-кратного MVP – мяч его. Оно просто так работает. Ничем не отличается от моей ситуации.
Прощальный тур, Кобе Брайант раздает свои майки, мы играем с «Лейкерс». У меня в команде Крис Пол, Блэйк Гриффин. Думал ли я после той игры, что получу джерси от Кобе? Когда все в «Клипперс» в очереди стояли. Или же я все-таки думал, что майка уйдет Крису?
У кого она сейчас? У Криса. «Но нет, это нечестно!» – мне так надо было реагировать? Так обстоят дела, и это нормально. Просто примите это как данное и двигайтесь дальше по жизни», – рассказал Риверс.