У Очаи Агбаджи лучший в НБА процент попадания из угла
NBA University опубликовал рейтинг игроков с самым высоким процентом реализации трехочковых бросков из угла. Первое место занимает форвард «Юты» Очаи Агбаджи (62,9%).
В рейтинг попали 59 игроков НБА, которые совершили не менее 30 бросков из угла в этом сезоне.
Топ-10 игроков с лучшим процентом попадания из угла:
1. Очаи Агбаджи («Юта»): 62,9% — 35 попыток
2. Кэйсон Уоллес («Оклахома»): 61,8% — 34
3. Донте Дивинченцо («Нью-Йорк»): 61,1% — 36
4. Коби Уайт («Чикаго») / Майк Конли («Миннесота»): 57,1% — 35
6. Кэм Джонсон («Бруклин»): 56,4% — 39
7. Богдан Богданович («Атланта»): 55,6% — 36
8. Малик Бизли («Милуоки»): 55,2% — 58
9. Данкан Робинсон («Майами»): 54,8% — 42
10. Билаль Кулибали: 53,1% — 32
это вообще не контрится - соперники даже не будут понимать, откуда был бросок и кто и когда бросал, переиграны и уничтожены как дешёвки