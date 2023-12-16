У Очаи Агбаджи лучший в НБА процент попадания из угла

Теги НБА Юта Майк Конли Богдан Богданович Малик Бизли Донте Дивинченцо Данкан Робинсон Коби Уайт Кэмерон Джонсон Очаи Агбаджи Билаль Кулибали Кэйсон Уоллес Баскетбол

NBA University опубликовал рейтинг игроков с самым высоким процентом реализации трехочковых бросков из угла. Первое место занимает форвард «Юты» Очаи Агбаджи (62,9%).

В рейтинг попали 59 игроков НБА, которые совершили не менее 30 бросков из угла в этом сезоне.

Топ-10 игроков с лучшим процентом попадания из угла:

1. Очаи Агбаджи («Юта»): 62,9% — 35 попыток

2. Кэйсон Уоллес («Оклахома»): 61,8% — 34

3. Донте Дивинченцо («Нью-Йорк»): 61,1% — 36

4. Коби Уайт («Чикаго») / Майк Конли («Миннесота»): 57,1% — 35

6. Кэм Джонсон («Бруклин»): 56,4% — 39

7. Богдан Богданович («Атланта»): 55,6% — 36

8. Малик Бизли («Милуоки»): 55,2% — 58

9. Данкан Робинсон («Майами»): 54,8% — 42

10. Билаль Кулибали: 53,1% — 32

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11 комментариев
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"... попадания из-за угла..."

это вообще не контрится - соперники даже не будут понимать, откуда был бросок и кто и когда бросал, переиграны и уничтожены как дешёвки
+13
0
+13
А Кулибали видимо человек-команда?
+6
0
+6
Гоп-стоп, мы подошли из-за угла...
+5
0
+5
Из-за угла? А что использует для стрельбы?
+2
0
+2
++из-за угла++ ?! Реально?)))
+2
0
+2
из-под юбки есть стата?
+2
0
+2
Глупости. Всем известно что лучший процент попадания из-за угла у барона Мюнхаузена.
+2
0
+2
10 апреля, 08:32 Очаи Агбаджи бросил мяч в судью из за угла и был удален во время матча с «Лейкерс»
+2
0
+2
Из-за угла и не глядя...
+1
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Но никому из "угловых" не платят столько, сколько хочет Клэй Томпсон.
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Странно что Карри нет в топе
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