У Очаи Агбаджи лучший в НБА процент попадания из угла

NBA University опубликовал рейтинг игроков с самым высоким процентом реализации трехочковых бросков из угла. Первое место занимает форвард «Юты» Очаи Агбаджи (62,9%).

В рейтинг попали 59 игроков , которые совершили не менее 30 бросков из угла в этом сезоне.

Топ-10 игроков с лучшим процентом попадания из угла:

1. Очаи Агбаджи («Юта»): 62,9% — 35 попыток

2. Кэйсон Уоллес («Оклахома»): 61,8% — 34

3. («Нью-Йорк»): 61,1% — 36

4. («Чикаго») / («Миннесота»): 57,1% — 35

6. Кэм Джонсон («Бруклин»): 56,4% — 39

7. («Атланта»): 55,6% — 36

8. Малик Бизли («Милуоки»): 55,2% — 58

9. Данкан Робинсон («Майами»): 54,8% — 42

10. Билаль Кулибали: 53,1% — 32