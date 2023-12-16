Энтони Эдвардс рассказал, что носит поддельные украшения: «Увидев их на мне, люди подумают, что они настоящие»
Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс во время интервью признался, что носит поддельные украшения.
«Вот эти две цепочки на мне... по правде говоря, маленькая – это полная хрень (сказал это, когда ему показали собственную фотографию с украшениями – Sports.ru). В действительности эта подделка, просто выглядит настоящей… Неужели никто этого не видит? Посмотри, ты можешь увеличить масштаб?» – произнес баскетболист.
Интервьюер Спиди Морман заявил, что распознал фальшивое украшение. Эдвардс не согласился, а затем с улыбкой отметил, что люди все равно подумают, что они настоящие, потому что их носит игрок НБА.
«Люди в любом случае подумают, что все реально, ведь это я... Не собираюсь тратить кучу денег на все эти украшения», – признался 22-летний Энтони.