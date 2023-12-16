Звездный защитник «Миннесоты» во время интервью признался, что носит поддельные украшения.

«Вот эти две цепочки на мне... по правде говоря, маленькая – это полная хрень (сказал это, когда ему показали собственную фотографию с украшениями – Sports.ru). В действительности эта подделка, просто выглядит настоящей… Неужели никто этого не видит? Посмотри, ты можешь увеличить масштаб?» – произнес баскетболист.

Интервьюер Спиди Морман заявил, что распознал фальшивое украшение. Эдвардс не согласился, а затем с улыбкой отметил, что люди все равно подумают, что они настоящие, потому что их носит игрок .

«Люди в любом случае подумают, что все реально, ведь это я... Не собираюсь тратить кучу денег на все эти украшения», – признался 22-летний Энтони.