Патрик Беверли поставил Тайриза Макси в старт Востока на МВЗ: «Пора начинать работать над его продвижением»

Разыгрывающий «Филадельфии» вместе с соведущим Адамом Ферроном в своем подкасте составили стартовую пятерку Матча всех звезд Восточной конференции.

Беверли сходу назвал («Филадельфия»), («Индиана») и («Милуоки»).

Феррон предложил кандидатуру Тайриза Макси (« »).

«Тайриз Макси заслуживает. Но мне кажется, что его не поставят», – ответил Беверли.

«Пора начинать работать над его продвижением. Я думаю, что у него получится. Он же заслуживает, 100%», – сказал Феррон.

«Я с ума сойду, если Макси попадет в пятерку», – заключил Беверли.

Пятым стартером был выбран Джейсон Тейтум («Бостон»).