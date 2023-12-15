Патрик Беверли поставил Тайриза Макси в старт Востока на МВЗ: «Пора начинать работать над его продвижением»
Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли вместе с соведущим Адамом Ферроном в своем подкасте составили стартовую пятерку Матча всех звезд Восточной конференции.
Беверли сходу назвал Джоэла Эмбиида («Филадельфия»), Тайриза Халибертона («Индиана») и Янниса Адетокумбо («Милуоки»).
Феррон предложил кандидатуру Тайриза Макси («Филадельфия»).
«Тайриз Макси заслуживает. Но мне кажется, что его не поставят», – ответил Беверли.
«Пора начинать работать над его продвижением. Я думаю, что у него получится. Он же заслуживает, 100%», – сказал Феррон.
«Я с ума сойду, если Макси попадет в пятерку», – заключил Беверли.
Пятым стартером был выбран Джейсон Тейтум («Бостон»).