Патрик Беверли поставил Тайриза Макси в старт Востока на МВЗ: «Пора начинать работать над его продвижением»

Теги Филадельфия НБА Патрик Беверли Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Джейсон Тейтум Тайриз Халибертон Тайриз Макси Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли вместе с соведущим Адамом Ферроном в своем подкасте составили стартовую пятерку Матча всех звезд Восточной конференции.

Беверли сходу назвал Джоэла Эмбиида («Филадельфия»), Тайриза Халибертона («Индиана») и Янниса Адетокумбо («Милуоки»).

Феррон предложил кандидатуру Тайриза Макси («Филадельфия»).

«Тайриз Макси заслуживает. Но мне кажется, что его не поставят», – ответил Беверли.

«Пора начинать работать над его продвижением. Я думаю, что у него получится. Он же заслуживает, 100%», – сказал Феррон.

«Я с ума сойду, если Макси попадет в пятерку», – заключил Беверли.

Пятым стартером был выбран Джейсон Тейтум («Бостон»).

4 комментария
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А что, Макси уже круче Лилларда или Дрю Холидея? Во времена-то настали...
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Патриция, по рукам ходящая, считает, что может кого-то там куда-то продвинуть. Ну не клоунесса ли.)
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Ответ кандид
А что, Макси уже круче Лилларда или Дрю Холидея? Во времена-то настали...
В этом сезоне пока что да, круче.
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+1
Ответ кандид
А что, Макси уже круче Лилларда или Дрю Холидея? Во времена-то настали...
дедуль ты когда стату холидея открывал последний раз 😁✌️ или матч бостона хотя бы смотрел
+1
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