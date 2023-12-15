Тайриз Халибертон: «Леброн научил нас отдавать 10 передач, собирать 10 подборов и набирать еще 25 очков. Ты уже не просто разыгрывающий – надо уметь делать абсолютно все»

Разыгрывающий «Индианы» стал гостем подкаста члена Зала славы Кевина Гарнетта KG Certified.

Халибертон объяснил, как 4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс изменил баскетбол.

«Настоящий разыгрывающий» уже почти не существует в баскетболе. Само понятие постепенно растворяется.

Когда ты еще ребенок, всегда говорят, что надо делать больше и больше. И смотря на лучших игроков, понимаешь, что это идет из прошлой эры игроков. Леброн научил нас отдавать 10 передач, собирать 10 подборов и набирать сверху еще 25 очков. И ты уже не просто разыгрывающий – надо уметь делать абсолютно все», – сказал Халибертон.