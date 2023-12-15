Тайриз Халибертон: «Леброн научил нас отдавать 10 передач, собирать 10 подборов и набирать еще 25 очков. Ты уже не просто разыгрывающий – надо уметь делать абсолютно все»

Теги Леброн Джеймс Индиана Лейкерс НБА Тайриз Халибертон Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон стал гостем подкаста члена Зала славы Кевина Гарнетта KG Certified.

Халибертон объяснил, как 4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс изменил баскетбол.

«Настоящий разыгрывающий» уже почти не существует в баскетболе. Само понятие постепенно растворяется.

Когда ты еще ребенок, всегда говорят, что надо делать больше и больше. И смотря на лучших игроков, понимаешь, что это идет из прошлой эры игроков. Леброн научил нас отдавать 10 передач, собирать 10 подборов и набирать сверху еще 25 очков. И ты уже не просто разыгрывающий – надо уметь делать абсолютно все», – сказал Халибертон.

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