«Юта» выставила «большого» на обмен.

Как сообщает обозреватель Salt Lake Tribune Энди Ларсен, «Джаз» недовольны тем, что Коллинз медленно адаптируется к системе игры команды на обеих половинах площадки.

Коллинз набирает в среднем 14,5 очка и 8,6 подбора за игру в 22 матчах сезона-23/24, но в клубе все равно недовольны его вкладом.

В июле «Джаз» выменяли Коллинза из «Атланты» за выбор во втором раунде драфта.

Коллинзу положено более 77 миллионов долларов за последние три сезона по его 5-летнему контракту, который включает опцию игрока в сезоне-25/26.

Отмечается, что крупный контракт «может затруднить обмен».