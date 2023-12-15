«Юта» выставила Джона Коллинза на обмен. В «Джаз» недовольны тем, что он медленно адаптируется к системе игры команды
«Юта» выставила «большого» Джона Коллинза на обмен.
Как сообщает обозреватель Salt Lake Tribune Энди Ларсен, «Джаз» недовольны тем, что Коллинз медленно адаптируется к системе игры команды на обеих половинах площадки.
Коллинз набирает в среднем 14,5 очка и 8,6 подбора за игру в 22 матчах сезона-23/24, но в клубе все равно недовольны его вкладом.
В июле «Джаз» выменяли Коллинза из «Атланты» за выбор во втором раунде драфта.
Коллинзу положено более 77 миллионов долларов за последние три сезона по его 5-летнему контракту, который включает опцию игрока в сезоне-25/26.
Отмечается, что крупный контракт «может затруднить обмен».