«Юта» выставила Джона Коллинза на обмен. В «Джаз» недовольны тем, что он медленно адаптируется к системе игры команды

Теги возможные переходы Атланта НБА Юта Джон Коллинз Баскетбол

«Юта» выставила «большого» Джона Коллинза на обмен.

Как сообщает обозреватель Salt Lake Tribune Энди Ларсен, «Джаз» недовольны тем, что Коллинз медленно адаптируется к системе игры команды на обеих половинах площадки.

Коллинз набирает в среднем 14,5 очка и 8,6 подбора за игру в 22 матчах сезона-23/24, но в клубе все равно недовольны его вкладом.

В июле «Джаз» выменяли Коллинза из «Атланты» за выбор во втором раунде драфта.

Коллинзу положено более 77 миллионов долларов за последние три сезона по его 5-летнему контракту, который включает опцию игрока в сезоне-25/26.

Отмечается, что крупный контракт «может затруднить обмен».

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4 комментария
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Внезапно, однако.
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Эйндж, как обычно, взял за жрат, а захочет за него "Очень большая моржа!")
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Вот и перезапустил карьеру...
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Он всегда был переоценен.
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