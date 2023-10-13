Джон Коллинз об адаптации после обмена в «Юту»: «Это очень сложно. Ты словно опять становишься новичком»

Форвард Джон Коллинз признался, что ему нелегко дается адаптация в новой команде.

В межсезонье Коллинза обменяли из «Атланты» в «Юту»

«Это очень сложно, ты словно опять становишься новичком. Речь, разумеется, идет не об опыте в НБА, но о таких вещах, как новый дом, новые тренеры, новые товарищи по команде. Все новое. Непросто подстраиваться под что-то новое. Я подстраиваюсь под множество вещей, которые не делал в Атланте. Но это часть игры, я принимаю это, новую главу в моей карьере. У меня есть шанс вырасти», – заявил Коллинз.

В двух первых предсезонных матчах Коллинз в сумме набрал 8 очков.

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