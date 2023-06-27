«Атланта», как ожидается, продолжит активно действовать на рынке после обмена Коллинза
«Атланта» обменяет Джона Коллинза в «Юту» на Руди Гэя и пик второго раунда.
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Хоукс», вероятно, продолжат активно действовать на рынке.
Ранее сообщалось, что владельцы клуба приказали фронт-офису выйти из налога на роскошь
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