«Атланта», как ожидается, продолжит активно действовать на рынке после обмена Коллинза

Теги возможные переходы Атланта НБА Джон Коллинз Баскетбол

«Атланта» обменяет Джона Коллинза в «Юту» на Руди Гэя и пик второго раунда.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Хоукс», вероятно, продолжат активно действовать на рынке.

Ранее сообщалось, что владельцы клуба приказали фронт-офису выйти из налога на роскошь

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3 комментария

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Stranfio
А кого еще ? Янга? Капелу?
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Daff Rogers
Ответ Stranfio
А кого еще ? Янга? Капелу?
у Богдановича еще 18 лямов. Наверно его спихнут.
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