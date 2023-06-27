«Атланта», как ожидается, продолжит активно действовать на рынке после обмена Коллинза

« » обменяет в «Юту» на Руди Гэя и пик второго раунда.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Хоукс», вероятно, продолжат активно действовать на рынке.

Ранее сообщалось, что владельцы клуба приказали фронт-офису выйти из налога на роскошь

Кто лучше играет в баскетбол: левши или правши

«Денвер» – идеальный чемпион: построен через драфт, точечные обмены и создание топ-атмосферы в клубе