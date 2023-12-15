Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» в гостях сыграет с «Астаной»

В пятницу, 15 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ российский «Нижний Новгород» в гостях сыграет с казахстанской «Астаной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 15-1, УНИКС – 11-4, Зенит – 11-5, Локомотив-Кубань – 11-6, Енисей – 10-7, Руна – 8-8, Парма – 8-8, Уралмаш – 8-8, Самара – 8-8, – 7-9, Автодор – 6-10, МБА – 5-11, Нижний Новгород – 4-11, Минск – 0-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.