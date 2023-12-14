Легенда «Индианы» Джордж Макгиннис скончался на 74-м году жизни

Теги происшествия Индиана НБА Джордж Макгиннис Баскетбол

Легенда «Индианы» и член Зала славы Джордж Макгиннис ушел из жизни рано утром в четверг, 14 декабря. Ему было 73 года.

Макгиннис скончался от осложнений, вызванных остановкой сердца, перенесенной на прошлой неделе в его доме.

Макгиннис является двукратным чемпионом АБА (1972, 1973), а также трехкратным участником Матча всех звезд НБА (1976, 1977, 1979). Он также является одним из четырех игроков «Пэйсерс», чей игровой номер был выведен из обращения.

В 2017 году он был введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

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