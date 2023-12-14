Патрик Беверли ударил локтем Айзейю Стюарта, центровой в другом владении толкнул его локтем в ответ и был удален за неспортивный

Теги Детройт Филадельфия НБА Баскетбол - видео Патрик Беверли Айзейя Стюарт Баскетбол

«Детройт» на своем паркете уступил «Филадельфии» (111:129) и повторил антирекорд организации по поражениям кряду – 21.

Разыгрывающий «Сиксерс» Патрик Беверли спровоцировал центрового «Пистонс» Айзейю Стюарта на удаление.

В одном из владений встречи Беверли, спиной возвращаясь в оборону, врезался в стоящего ровно Стюарта. Защитник локтем ударил бигмэна в область печени, что судьи пропустили.

В концовке третьей четверти Стюарт решил ответить Беверли тем же. Ставя заслон за 7 секунд до конца 3-й 12-минутки, центровой плечом и поднятым локтем повалил разыгрывающего на паркет. После пересмотра эпизода судьи зафиксировали неспортивный фол второй степени и удалили Стюарта.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Какой Детройт волосатый - только приметил, ЭТО и есть причина их удачам! Пока они причесон наведут то и игра уже в закат
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий