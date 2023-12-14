Патрик Беверли ударил локтем Айзейю Стюарта, центровой в другом владении толкнул его локтем в ответ и был удален за неспортивный

« » на своем паркете уступил «Филадельфии» (111:129) и повторил антирекорд организации по поражениям кряду – 21.

Разыгрывающий «Сиксерс» спровоцировал центрового «Пистонс» Айзейю Стюарта на удаление.

В одном из владений встречи Беверли, спиной возвращаясь в оборону, врезался в стоящего ровно Стюарта. Защитник локтем ударил бигмэна в область печени, что судьи пропустили.

В концовке третьей четверти Стюарт решил ответить Беверли тем же. Ставя заслон за 7 секунд до конца 3-й 12-минутки, центровой плечом и поднятым локтем повалил разыгрывающего на паркет. После пересмотра эпизода судьи зафиксировали неспортивный фол второй степени и удалили Стюарта.