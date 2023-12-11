Эрик Споэльстра об Орландо Робинсоне: «Непреклонен в своем стремлении заслужить доверие и делает это с максимальной самоотдачей»

Теги Майами НБА Эрик Споэльстра Бэм Адебайо Орландо Робинсон Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра оценил старание запасного центрового Орландо Робинсона.

Робинсон выиграл борьбу за роль второго бигмэна команды у Томаса Брайанта и получил стартовую роль после травмы Бэма Адебайо.

«Он заставляет вас уважать его выдержку и старание. Непреклонен в своей работе, в своем подходе, в своем стремлении заслужить доверие всех и каждого и делает это с максимальной самоотдачей.

Орландо становится лучше с каждым месяцем. Учится всему. Если допускает ошибку в какой-либо игре, работает с ассистентом, разбирает на видео, а затем хочет повторить это 10 000 раз на площадке, что мы и крайне ценим», – поделился Споэльстра.

В трех встречах после вылета Адебайо Робинсон набирает в среднем 12 очков, 8,3 подбора и перехват при 60,9% реализации с игры, 80% из-за дуги (4 из 5) и 100% с линии (4 из 4).

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий