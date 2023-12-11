Эрик Споэльстра об Орландо Робинсоне: «Непреклонен в своем стремлении заслужить доверие и делает это с максимальной самоотдачей»

Главный тренер « » оценил старание запасного центрового Орландо Робинсона.

Робинсон выиграл борьбу за роль второго бигмэна команды у Томаса Брайанта и получил стартовую роль после травмы .

«Он заставляет вас уважать его выдержку и старание. Непреклонен в своей работе, в своем подходе, в своем стремлении заслужить доверие всех и каждого и делает это с максимальной самоотдачей.

Орландо становится лучше с каждым месяцем. Учится всему. Если допускает ошибку в какой-либо игре, работает с ассистентом, разбирает на видео, а затем хочет повторить это 10 000 раз на площадке, что мы и крайне ценим», – поделился Споэльстра.

В трех встречах после вылета Адебайо Робинсон набирает в среднем 12 очков, 8,3 подбора и перехват при 60,9% реализации с игры, 80% из-за дуги (4 из 5) и 100% с линии (4 из 4).