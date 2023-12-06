Владислав Емченко о поражении от «Пармы»: «В этом матче все зависело от нас»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Парма Владислав Емченко Баскетбол

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко проанализировал причины поражения от «Пармы» (67:73).

«Наша собственная игра. В этом матче все зависело от нас.

Начали игру плохо, защита была мягкая, позволяли «Парме» много очков набирать из-под кольца, играть пик-н-роллы, раздавать передачи. За подборы боролись, конечно, лучше, чем в матче первого круга, но все равно в паре ключевых моментов в 4-й четверти позволили сопернику выиграть отскок на нашем щите.

Когда счет близкий, все решают мелочи. И мы слишком во многих мелочах сегодня уступили», – сказал Емченко.

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