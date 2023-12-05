Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» примет одноклубниц из Курска, «Нефтяник» сыграет с МБА

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Во вторник, 5 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут два матча.

Московское «Динамо» примет одноклубниц из Курска, «Нефтяник» в Омске сыграет со столичной МБА.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Динамо Москва – Динамо Курск

5 декабря. 13:00

НЕФТЯНИК– МБА 

5 декабря. 16:00

Положение команд: Динамо Курск – 10-0, УГМК – 8-2, МБА – 8-2, Надежда – 7-3, Ника – 6-4, Енисей – 5-5, Самара – 3-7, Нефтяник – 3-7, Динамо Новосибирск – 2-8, Спарта энд К – 2-8, Динамо Москва – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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